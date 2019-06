"Me parece vergonzoso que un funcionario nacional, que acaba de gastar millones de pesos en el Bajo, en electrificar los trenes en el Gran Buenos Aires, que muestra orgulloso cómo quedan las estaciones de trenes en Buenos Aires, venga a decir que para Rosario no hay plata. Es como un sincericidio. Para Santa Fe y para Rosario no hay plata, hay todo para Buenos Aires".

(Declaraciones de la intendenta Mónica Fein al programa Ricciardino 830, en alusión al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien le bajó el pulgar a la reactivación de los trenes de cercanía).