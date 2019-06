A modo Beatle, el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, publicó esta mañana un video en redes sociales con la canción All together now (Todos juntos ahora), de la mítica banda inglesa. En clara referencia a la unidad del frente opositor, Fernández compartió un video de la canción que salió en 1969 y pertenece al disco Yellow Submarine.

Loading tweet ...

El gusto del ex jefe de Gabinete por la música y el rock es conocido. En otras situaciones dijo que tocaba la guitarra y que era amigo del músico Litto Nebbia.



Los seguidores del precandidato se tomaron con humor esta publicación y salieron a compartir sus risas en las redes sociales,

Loading tweet ...

Loading tweet ...





Loading tweet ...