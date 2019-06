El ex jugador del Real Madrid David Beckham, propietario de la franquicia de la MLS Inter de Miami, quiere formar para la temporada 2020 un equipo estelar, y para eso se habría contactado con el delantero argentino Mauro Icardi, según trascendió.



El rosarino de 26 años, figura del Inter de Milán, no viene teniendo un buen rendimiento en el club italiano, por lo que se cree que su salida es casi un hecho, según publicó Intra Spors.



Mientras dirigentes del Nápoli y de Juventus negaron tener intenciones de contratarlo, el ex futbolista inglés tomó nota de la situación y se ilusiona con que se vista de goleador en la entidad que preside.



Además del argentino, Beckham tiene en carpeta a otros sudamericanos para armar un verdadero plantel de figuras. Los nombres que surgieron son el delantero del Barcelona Luis Suárez, James Rodríguez (abandonó Bayern Munich, y el Real Madrid, dueño de su pase, desea negociarlo) y el ecuatoriano Antonio Valencia.



En la lista de los pretendidos por Beckham, para reforzar al nuevo equipo estadounidense, figuran además los colombianos Radamel Falcao ( en el Mónaco de Francia), David Ospina (Arsenal de Inglaterra) y Juan Fernando Quintero, titular en el River de Marcelo Gallardo.



El ex jugador del Real Madrid proyecta que el nuevo equipo forme parte de la MLS a partir de 2020. Sin embargo, el estadio no estaría listo hasta el 2021. En ese lapso jugarán de local en el Lockhart Stadium, que pertenecía a la franquicia Fort Lauderdale Strikers, equipo de la North American Soccer League (NASL).