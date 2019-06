Las elecciones de mañana en la provincia de Santa Fe tienen un final incierto. La disputa se centra entre el peronista Omar Perotti y el socialista Antonio Bonfatti. El tercero en discordia es José Corral, actual intendente de Santa Fe que no solo no se acerca a su rivales sino que resignará el gobierno de su ciudad a manos del candidato del Frente Progresista que, según todas la encuestas, cuenta con una amplia ventaja sobre el delfín del Intendente, Niky Cantard. Así terminarían tres mandatos consecutivos radicales, el de Mario Barletta y los dos de Corral, electos por el Frente Progresista y mudados luego al macrismo.

Cambiemos ya perdió en tres ciudades capitales de provincia que gobierna desde 2015. El domingo, Santa Fe puede ser la cuarta, aún cuando el intendente y candidato a gobernador José Corral cambió el color de su campaña del amarillo al naranja para desligarse, en la estética, del partido de Mauricio Macri. La serie arrancó con la derrota en Santa Rosa, La Pampa, siguió en Córdoba capital y el domingo pasado en Paraná.

El favorito para la intendencia de Santa Fe es el candidato del Frente Progresista Emilio Jatón, ex conductor del noticiero de Canal 13 que pasó del periodismo a la política. En 2015, el socialismo le ofreció una banca en el Senado por la capital y la ganó, y en 2017 le pidió que encabezara la lista de concejales y se mudó al Concejo. Canal 13 es una histórica cantera de candidatos: ya a fines de los ‘80, otro ex conductor del noticiero, Enrique Muttis, afiliado al Partido Demócrata Progresista, fue concejal y luego intendente de Santa Fe. En los 90, Carlos Reutemann solía definir su armado electoral en la televisora que fundara su ex suegro, Marcos Bobbio. Y más cerca, otra periodista del medio, Marta Fassino, referente del socialismo y del movimiento de mujeres, saltó al Concejo.

Jatón disputará la intendencia con su rival de Cambiemos, Niki Cantard, elegido por Corral para sucederlo en el cargo, y el candidato del peronismo Ignacio Martínez Kerz, por el Frente Juntos. Cantard es diputado nacional; Jatón y Martínez Kerz colegas en el Concejo.

En el Frente Progresista creen que el ex presentador de noticias gana fácil el domingo. “Va a ser un gran intendente de Santa Fe, estoy convencido”, anunció el ministro de Gobierno, Pablo Farías. El resultado de las PASO parece reforzar el pronóstico. Jatón fue el más votado, duplicó el porcentaje de sus rivales y logró 86 mil votos contra 41 mil de Martínez Kerz en la sumatoria de todo el peronismo, y 39 mil de Niki.

Si el vaticinio de Farías se cumple, Jatón cambiará el signo político de la ciudad, después de tres gobiernos de la UCR en doce años, que inició Mario Barletta en 2007 y siguió Corral en 2011 y 2015. Corral fue el primer intendente reelecto en Santa Fe desde la vuelta de la democracia en 1983, un logro que en su momento festejó el Frente Progresista porque el radical aún no había roto su sociedad con el socialismo.

Otra clave política es la trayectoria de Jatón. Si gana, será el primer intendente que asumirá sin cumplir sus mandatos anteriores: senador en 2015 y concejal en 2017. “Es de esos políticos que van de cargo en cargo”, le azuzó alguna vez Corral. Jatón suele pasar por alto aquella crítica de Corral sobre los mandatos incumplidos de sus votantes. “En la historia de Santa Fe, ¿hubo algún senador que renunció a su banca para ser concejal? Ninguno”, desafía. Su propuesta es mirar hacia adelante. “Si los santafesinos y santafesinas nos votan para que los represente, con gusto asumiré” esa representación.

Niki Cantard también es un fenómeno político, pero en otro sentido al de Jatón. Niki dejó también inconcluso su mandato de rector de la Universidad Nacional del Litoral, en 2015, asumió como secretario de Políticas Universitarias de la Nación -en el gabinete de Macri- y en las legislativas de 2017 arrasó a la cabeza de la lista de diputados nacionales de Cambiemos con casi 740 mil votos (cinco bancas). Dos años después, de vuelta en Santa Fe por mandato de Corral y candidato a sucederlo, no llegó a los 40 mil votos y salió tercero en las primarias de abril, muy atrás de Jatón y del peronista Ignacio Martínez Kerz.

Jatón también es beneficiario de la división del peronismo en la capital, donde su candidato a gobernador Omar Perotti fue el más votado en la general de 2015 y en la primaria de 2019, pero su aspirante a intendente quedó muy por debajo. Sucedió en 2015, cuando Corral ganó el gobierno de la ciudad con 84 mil votos (menos de los que sumó Jatón) contra dos peronistas: Silvina Frana del Frente Justicialista por la Victoria (58 mil votos) y Sebastián Pignata de Unión Pro Federal, como se llamaba entonces Cambiemos (50 mil votos). En 2017, volvieron a unirse, pero el resultado fue la peor elección del PJ, tercero cómodo con 50 mil votos.