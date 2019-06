Sé que debo trabajar para sacar al país del estado caótico en el que lo deja Macri”, dijo Alberto Fernández en los estudios de AM 750, donde estuvo para hablar en el programa La Pizarra. Fernández se refirió a la incidencia del Poder Judicial en la política y manifestó que “cuando la política falla aparecen personajes de la Justicia en su reemplazo”. No consideró que fuera algo solamente de la Argentina. Recordó que en su momento habló el tema con el ya fallecido asesor de Lula, Marco Aurelio García. “El me lo planteó y yo no estaba muy seguro; tenía razón: hay un correlato en la acción de la Justicia y los medios para perseguir y estigmatizar, se ve con Lula y con Cristina”. Sobre la acusación de una acción eventual contra el Poder Judicial dijo que es “una discusión ridícula”, dado que hace treinta años que enseña Derecho y que con ese planteo “se desvía la atención” respecto de “los problemas importantes”. Planteó que la apertura de importaciones fue perjudicial para la industria argentina. Además, remarcó que “la mitad de los chicos es pobre, en un mundo en el que lo más importante es la inteligencia, y los estamos dejando al margen del futuro”.