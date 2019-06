El fiscal federal declarado en rebeldía Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio oral de una parte de la causa de las fotocopias de los cuadernos. El dictamen presentado ante el juez Claudio Bonadio solicita que el ex ministro de Planificación y la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros ex funcionarios, sean juzgados por cobrar coimas, según lo registrado por el ex chofer Oscar Centeno.

Noticia en desarrollo.