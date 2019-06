¿Viene o no viene al Monumento?

Hasta anoche, la presencia del presidente Mauricio Macri para encabezar el acto oficial por el Día de la Bandera no estaba confirmada oficialmente. Teniendo en cuenta el poco tiempo para implementar las medidas de seguridad, desde el municipio consideraban que el mandatario no va a participar de la jornada en el Monumento a la Bandera en el marco del 199º aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. "Si viene, deben estar armando algo que nosotros desconocemos", afirmaba con un dejo de suspenso un vocero municipal, para luego confirmar, como estaba establecido desde hace algunos días, la realización del tradicional izamiento en el mástil mayor del Monumento con la presencia del gobernador Miguel Lifschitz y la intendenta Mónica Fein encabezando el acto. "La provincia y el municipio, lamentablemente, no quieren organizar ningún evento por fuera del izamiento, estamos en esa discusión todavía", dijo el diputado provincial y presidente del PRO Santa Fe, Federico Angelini.

"Si Macri viene, viene a otra cosa. A esta altura, en las visitas anteriores ya habíamos hablado con la gente de Presidencia, mirando el lugar del acto, por dónde entraba, las vallas, la prensa. Ni protocolo de Municipalidad ni de Provincia tuvieron ningún contacto. A esta altura estamos con poco margen, sobretodo por todos los protocolos de seguridad. Si viene, deben estar armando algo que nosotros desconocemos, no estamos al tanto", señalaba ayer a la tarde un vocero municipal, sembrando dudas sobre la presencia del Presidente en Rosario.

"La provincia y el municipio, lamentablemente, no quieren organizar ningún evento por fuera del izamiento". Angelini, titular del PRO de Santa Fe.

"Nosotros venimos tratando de que armemos algún evento en el Monumento, pero lamentablemente la Municipalidad y la Provincia no quieren organizar ningún evento por sobre el izamiento. La verdad que montar todo un operativo de seguridad para un acto frío como fue el 2017, la idea hubiera sido armar algo lindo como el 2016. Estamos en esa discusión sobre si viene al acto formal, algo que debemos definir por el tema de las medidas de seguridad", señaló el diputado Angelini.

En las dos visitas de Macri para encabezar los actos por el Día de la Bandera, hubo reuniones en las semanas anteriores con funcionarios de Presidencia para la organización y los protocolos de seguridad. El año pasado, el Presidente decidió no venir a la ciudad para encabezar el acto central por los festejos del Día de la Bandera luego de haber recibido "notificaciones de los responsables de la seguridad presidencial y del gobierno de la Provincia de Santa Fe donde se indicaba que se debía reforzar las medidas de seguridad para evitar la posibilidad de que se generen disturbios en las calles de Rosario de organizaciones políticas".

Desde el municipio confirmaron que los actos comenzarán a las 8.15 con el izamiento en el mástil mayor del Monumento con la presencia de Lifschitz y Fein. A partir de las 11 habrá bailes típicos, un escenario para disfrutar de diversos espectáculos, el tradicional concurso de asadores a la estaca.