La canciller alemana, Angela Merkel, tuvo que salir a dar explicaciones sobre el estado de su salud luego de que se difundiera un video donde se veía a la mandataria sufrir un fuerte temblor en medio de un acto oficial. “Estoy bien”, intentó restarle importancia Merkel, que no dio más explicaciones sobre el asunto.

Las imágenes que recorrieron el mundo son impactantes. Merkel recibió ayer en Berlín al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski. Durante el saludo protocolar, mientras sonaba el himno alemán, se notaba a la mandataria visiblemente afectada por un temblor en sus brazos y piernas que no podía controlar. Durante medio minuto, aproximadamente, Merkel intentó sujetarse las manos para apaciguar los espasmos.

Las imágenes circularon rápidamente por los medios alemanes y redes sociales y despertaron la preocupación sobre el estado de salud de la canciller. "Estoy bien, he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien", dijo la canciller mientras intentaba bajarle el tono al episodio.

La líder alemana atribuyó el temblor a un supuesto problema de deshidratación.

Merkel, que cumplirá 65 años el próximo mes, llegó al poder en 2005 y fue reelegida para un cuarto mandato en las elecciones generales del pasado 2017.

El pasado octubre, tras una serie de derrotas de su bloque conservador en comicios regionales, anunció que no volverá a optar por un nuevo mandato al dejar su cargo en 2021. Luego de 18 años frente al partido Unión Cristianodemócrata (CDU) la dirigente alemana buscará un sucesor.