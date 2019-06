"Escribirte en la historia" es el nombre de la colección que el Museo de la Memoria lanzó el año pasado, en el que cuenta las vidas de jóvenes víctimas de violencia estatal en democracia. Mañana, a las 19, en Córdoba 2020, se presentarán dos nuevos fascículos, con las semblanzas de Anibal Pellegrini y Michel Campero. "Lo que llevó a elegir estas historias es su diferencia y su similitud, porque están separadas en el tiempo y las circunstancias son bien distintas, pero comparten que hay un accionar de parte de su familias, que se terminan encontrando en la militancia por la causa de la violencia de estado", expresó Leandro Bartolomeo, coordinador del proyecto, quien estará mañana en el panel de presentación junto a las periodistas Lorena Panzerini y Carina Toso, autoras de las crónicas.

Las historias de estos jóvenes son recuperadas en las voces de sus familiares y amigos, como una forma de reponer sus vidas jóvenes. Aníbal tenía 23 años y Michel, 18. "Desde el museo siempre le hemos puesto particular importancia a los relatos de vida, ya sea de los compañeros y compañeras desaparecidas, con Déjame que te cuente, como así también con esta colección, que trae las historias de jóvenes que han sido víctimas de la violencia institucional en democracia", expresó la directora del Museo, Viviana Nardoni, quien señaló "la violencia estatal que se ensaña con los jóvenes es una de las continuidades del estado dictatorial en democracia y eso es lo que queremos reflejar, así como también hacer una mínima reparación simbólica a las familias de estos jóvenes, que es mínima porque esos jóvenes no volverán a vivir, y porque en muchos casos la justicia no ha castigado a los responsables".

Bartolomeo pone el énfasis en las trayectorias militantes que abrieron los asesinatos. "Marisabel, que es la mamá de Michel Campero, termina siendo acompañada y militando en un círculo contra la violencia estatal con Norma Ríos, que es la tía de Anibal Pellegrini. Comparten la lucha contra una violencia de la que son responsables agentes del Estado". Para el coordinador de la colección, "lo que empezó a tomar más relevancia, es reflejar este momento en el cual una familia se encuentra desprovista de un saber hacer, pero ante un dolor muy grande y pérdida irreparable, se constituyen en actores políticos".

La historia de Michel Campero fue contada por Lorena Panzerini, de Rosario/12. El chico fue asesinado el 6 de enero de 2014, en Granadero Baigoria. "Quienes escribieron en la historia a Michel fueron su mamá y su familia, que abrieron su corazón para recordar los momentos más lindos y más tristes. Fue conmovedor escucharlos y al mismo tiempo recorrer el barrio en el que creció este chico de La Cerámica, donde hasta las paredes tienen historias que contar. El Museo de la Memoria va haciendo un camino para que la vida de estos pibes no quede en el olvido", expresó la periodista.

La historia de Aníbal Pellegrini fue escrita por Carina Toso, que lo hizo con "mucha responsabilidad, cuidado y respeto", porque "una se pone al frente de contar una historia donde hubo mucho dolor, a muchas pesronas de la familia le cambió la vida de un día para el otro". Aníbal fue asesinado el 6 de septiembre de 1996 por un agente policial. Vivía en Casilda. La familia batalló hasta lograr que Darío Hogsten, responsable del homicidio, fuera condenado a prisión perpetua. Fue "después de mucho trabajo y mucho esfuerzo de parte de la familia, sobre todo de Norma Ríos, que hoy es presidenta de APDH y que con el asesinato de su sobrino se acercó a esta militancia en derechos humanos". Toso también recordó que la familia no tuvo acceso a la causa porque en 1996 no podía ser querellante. "Es muy bueno que desde el Museo se arme esta colección, queda sobre la mesa el laburo que tienen que hacer las familias, que a pesar de lo que están pasando, ante la muerte de un ser querido tienen que salir a investigar, buscar datos, recolectar pruebas, algo que en realidad debería hacer el estado".

Desde mañana, además, se va a poder acceder a los tres fascículos de la colección en la página del museo: https://www.museodelamemoria.gob.ar/