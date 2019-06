A pesar de los indicios que el miércoles ofreció el candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, en el búnker del ex ministro de Economía afirmaban ayer que aún “no hay nada cerrado” en la conformación en las listas de postulantes del espacio en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Aunque en territorio bonaerense crecieron las acciones para que el diputado randazzista Eduardo “Bali” Bucca vaya como precandidato a gobernador, mientras que la ex massista Graciela Camaño y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, se disputan encabezar la lista de diputadas nacionales luego que ambas desecharan dar pelea por el sillón de Dardo Rocha. En la Ciudad, todo indica que el economista Matías Tombolini irá por la jefatura de Gobierno y Marco Lavagna será el primero en la lista de diputados. “Hay un 80 por ciento que sea así. Le ofrecieron la candidatura, se mostró dispuesto y lo está analizando”, respondió uno de los hombres que está cerca de las negociaciones cuando PáginaI12 los consultó si ya era un hecho la candidatura de Bucca a la gobernación. El ex intendente de Bolívar que llegó al Congreso en la lista de diputados que acompañó la candidatura a senador de Florencio Randazzo en 2017 fue la tercera opción para Lavagna. El ex ministro quería que la esposa de su armador político, el gastronómico Luis Barrionuevo, fuera en ese lugar en la lista, pero Camaño –que desertó del massismo tras el acuerdo de Sergio Massa con kirchnerismo– lo rechazó. Prefiere ver su apellido al frente de la boleta de diputados nacionales, a pesar que ya había dicho públicamente que no iría por la quinta renovación consecutiva de su banca. Pero el tándem “progresista” que forman el socialismo y el GEN y que impulsó la candidatura de Lavagna considera que ese lugar debe ser para Stolbizer, para que el espacio muestre su “amplitud”.