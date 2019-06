#CualquieraPuedeGooglear Click dibujado: el ilustrador y humorista Gustavo Sala presentará su libro Bife angosto 5, que compila las tiras que publica en el NO, además de algunas inéditas, mañana a las 18.30 en La Fábrica de Historietas. Click tributero: Música Para Volar ofrecerá su show Cerati Sinfónico hoy a las 20.30 en el Teatro Gran Rex y Seattle Supersonics honrará a Nirvana mañana a las 22 en el Centro Cultural San Isidro.

#DameTicket De la Gran Piñata celebrará sus 15 años con show en el Teatro Vorterix (mañana a las 19), Los Caballeros de la Quema armarán nuevo retorno en el Estadio Malvinas Argentinas (mañana a las 20), YSY A llevará su Modo Demoledor Tour a Niceto Club (mañana a las 21) y Sonora Marta La Reina Orquesta Tropical cerrará el fin de semana en el Cultural Morán (a las 20).

#Festivalipsis El festi Make Music Day, que organiza el Ministerio de Cultura porteño, convidará muestra interactiva, clínicas para músicos, instrumentos no convencionales, talleres de arte sonoro y de construcción de dispositivos, actividades musicales para chicos y shows, con participación de Javier Malosetti, Andrés Giménez, Vitico, Los Sabadabadú y miembros de Eruca Sativa y Pericos (hoy y mañana de 12 a 21 en la Usina del Arte, gratis). Y Radio Colmena armará su primer festi, Eso Que Suena, con shows de Rey Hindú, Ale Schuster, Melanie Williams & El Cabloide y El Chávez, entre otros (mañana a las 22 en el Club Cultural Matienzo).

#PresenteContinuo Entran a grabarlo en el estudio, salen a tocarlo al escenario. Hoy, Kaiser Zoser pelará Yo soy él en The Roxy (a las 19), Huevo anunciará De ahora en más esta es mi cara en el Teatro Vorterix (a las 19), Bigger mostrará El otro lado en La Trastienda (a las 20), los deathmetaleros yanquis Suffocation defenderán …Of the Dark Light en Uniclub (a las 21, con sus compatriotas Atheist como invitados), El Gnomo y la Filarmónica Cósmica bancará su antología Fantasía en el Xirgu-Espacio Untref (a las 21), Proyecto Esencial iniciará La noche más larga en Lucille (a las 21) y Le Cúspide estrenará su single Genkidama de amor en Rabia Bar (a las 23.30). Mañana, los estadounidenses Baroness pintarán Gold & Grey en Uniclub (a las 19) y Pyramides revelará su single Propaganda en La Tangente (a las 23.30). Y el domingo, Perras On The Beach rodará su EP Película en el Teatro Vorterix (a las 19).

#Enfiestados Chancha vía Circuito será anfitrión de La Fiesta de Chancha, con invitados como Telúrika y Mica Towers (hoy a las 20, Niceto Club). La fiesta Sábado Feliza de Superacción ART armará fiesta queer con show de Juani Cardillo, karaoke y el tributo teatrero a Batato, Urdapilleta y Tortonese a cargo de Las Burdas (mañana a las 20, Feliza). Y Emi Galván, Alexis Lin y Marcos Peduto detonarán fiesta electrónica en Humboldt (mañana a la medianoche).

#Pantallazos OnDirecTV emitirá hoy a las 21 el especial U2 Live in London, que recupera el toque + entrevista que la banda de Bono concedió en los estudios Abbey Road en 2017. Y Sundance TV meterá especial con 24 horas corridas de documentales, como los dedicados al ex futbolista David Beckam, al cineasta Richard Linklater o al chef Sergio Herman, entre otros (desde mañana a las 11.30).

#Ciclodelia Palermo Undertrap sacará a trapear a Lautaro Rodríguez y Kinara, hoy a las 19 en Espacio 37. Autocine, Ideologema y Cinco Usos serán parte de Indiefuertes, hoy a las 20.30 en Humboldt. Pop Me Up debutará con toques de Voltage, Los Twats e Identidad Rocker, hoy a las 23 en Casa Colombo. Y Darklands soltará oscuridad pagana con shows de Di Giovannis, Re Signados, Envidia, Lutos y Metal Cobra, mañana a las 22 en Salón Pueyrredón.