A la campaña electoral también le llegó el ajuste. El Gobierno redujo a la mitad el espacio para las propagandas de los frentes electorales en radio y televisión para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, y para las generales del 27 de octubre, según lo firmado en el decreto 429 del Boletín Oficial. Además, obliga a participar a los candidatos de dos debates preelectorales, que de no asistir se quedarán sin espacio publicitario. "Se determina que tales espacios no utilizados por los candidatos sancionados serán distribuidos de manera equitativa entre el resto de los candidatos", sentencia el decreto.

"La decisión de no dar espacios de publicidad a los candidatos que no participen en el debate es un extremo. El candidato debería tener la posibilidad de ser sancionado pero no perder la pauta. No creo que haya que extremar el castigo, el Congreso debería ver la sanción", subrayó a Página 12 Luis Alberto Quevedo, sociólogo especializado en comunicación política y director de la sede argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

La reducción llega de acuerdo a la polémica ley de Financiamiento Político, sancionada en mayo de este año. La normativa a estrenar en estas elecciones reduce a la mitad la publicidad gratuita que establecía cierta igualdad entre los distintos candidatos, y permite el aporte económico de las empresas a la campaña.

De acuerdo con la nueva legislación, el decreto establece que los servicios de comunicación audiovisual y señales que cuenten con una programación igual o mayor a 12 horas deberán ceder gratuitamente el cinco por ciento de 12 horas de programación para la difusión de mensajes de campaña electoral medios audiovisuales para las PASO y las elecciones de primera vuelta". Antes, el porcentaje era del 10 por ciento.

La mitad del tiempo cedido, por las radios y canales de televisión, será destinado a la carrera por la presidencia, mientras que la otra mitad se repartirá entre los candidatos a senadores y diputados nacionales. En el caso de los distritos que no eligen representantes de la Cámara Alta, como Córdoba, la distribución será 50 y 50, entre candidato a Presidente y a diputado.

La Provincia de Buenos Aires, la Capital Federal, Catamarca y La Rioja eligen a sus representantes provinciales (gobernadores y legisladores) el mismo día que a los nacionales, no desdoblaron la elección. Además, la Capital Federal --a diferencia de las otras tres-- elige senadores nacionales. Aquí la repartición del tiempo para la propaganda será de otra manera:

● Candidatos a presidente de la Nación 40 por ciento

● Candidatos a senadores nacionales 15 por ciento

● Candidatos a diputados nacionales 15 por ciento

● Candidatos a gobernador 20 por ciento

● Candidatos a legisladores provinciales el 10 por ciento

En las otras tres provincias, que no eligen representantes en la Cámara alta, será igual solo que el 15 por ciento para los spots de los candidatos a senadores se repartirá en partes iguales entre los otros competidores.

El licenciado en Ciencias Políticas y becario del Conicet Juan Manuel Karg explicó a Página 12: "Esta es una medida restrictiva, que desfavorece el debate público en relación a las propuestas que hagan los y las candidatas. El cambio se hace, además, por una medida unilateral del Ejecutivo, sin consultar a las otras fuerzas políticas que participarán en los comicios". "Se trata de una imposición que busca favorecer implícitamente a un gobierno que busca reelegirse con un fuerte apoyo de los medios concentrados", agregó.

En el caso de las presidenciales, los medios audiovisuales de alcance nacional solamente difundirán los spots de los precandidatos, y luego candidatos, para la Presidencia, según lo decretado. Sobre la elección legislativa indica: "la totalidad del tiempo cedido por los servicios de comunicación audiovisual de alcance nacional y las señales nacionales, se dividirá, en primer lugar, entre todos los distritos en proporción al padrón electoral, asignando luego el tiempo resultante a cada distrito para las categorías de diputados nacionales y, eventualmente, senadores nacionales".

Si bien distintos especialistas cuestionan esta decisión que reduce la posibilidad de que frentes con menor presupuesto lleguen a más votantes, sostienen que en estos tiempos, la mayor parte de la información política circula por internet. "Si hay una buena estrategia de redes sociales de los partidos políticos, hay una posibilidad de llegar a las personas por otros medios que antes no existía. Igualmente este es un decreto cuestionable en su legitimidad política", apuntó a este medio Natalia Zuazo, especialista en comunicación digital y directora de Salto Agencia.

Informe: Antonio Riccobene