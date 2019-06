El frente Nos, que impulsa al ex carapintada macrista Juan José Gómez Centurión como precandidato a Presidente confirmó que llevará a la abogada antiderechos Paola Miers como compañera de fórmula. Gómez Centurión, ex titular de la Aduana durante la gestión de Cambiemos, completará su perfil promilico y antiaborto con la dirigente sanjuanina de 43 años, ligada al partido evangelista "Valores para mi país". Entre otras cosas, Miers intentó impedir la práctica de un aborto no punible a una adolescente de 14 años, con retraso madurativo, violada, y luego denunció a los médicos que lo garantizaron.

La principal referente de "Valores para mí país", Cynthia Hotton, intentará volver a la Cámara de Diputados a través de la lista de candidatos de la provincia de Buenos Aires. Hotton, que supo estar dentro del PRO y fue cercana al ex vicepresidente Julio Cobos, es otra reconocida militante en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.