Por Mempo Giardinelli

Estas líneas se escriben en pleno apagón y con preguntas en el aire: ¿Y si algo así se produjera el 27 de octubre a la tarde? ¿No tendrá el poder imperial algo que ver con todo esto?

Sí, cierto que puede sonar a paranoia. Pero a la vista de tanto inesperado, como el trabajoso acuerdo final entre Alberto Fernández y Sergio Massa; y el de Lavagna con Urtubey; y el de los socialistas santafesinos y su entrevero; y el de la izquierda que se une pero quién sabe qué serán capaces de votar en una segunda vuelta; y el ilegible silencio de Schiaretti, y ni se diga el entongue de Macri con Pichetto, hoy todo es posible. Leer la nota completa

La batalla es ahora

No pudieron instalar el voto electrónico, que fue el primer intento de hacer fraude, como lo hizo Urtubey en Salta en dos períodos de los tres que está gobernando. Pero instalaron el sistema de trasmisión de los resultados que es lo mismo. Como dice Mempo, una vez publicitada por la prensa los resultados productos del fraude electrónico del escrutinio provisorio, teniendo la prensa hegemónica adicta a su favor, toda denuncia será en balde. La oposición tiene que impugnar en la Justicia Electoral el sistema de trasmisión de los datos del escrutinio provisorio, y dar esa batalla AHORA. Después será tarde.

Acho

Hipótesis múltiples

Gracias Mempo por reinstalar el alerta sobre el potencial fraude, habida cuenta de quienes detentan el poder y la nada inocente elección del sistema SmartMatic-Election 360, denunciado por Ariel Grabaz. Creo que hay que defenderse con una metodología científica, no porque ella te resuelva todos los problemas, sino que podría ayudar a minimizarlos. En concreto, deberíamos tener en cuenta la metodología de las Hipótesis Múltiples, porque son múltiples las formas que estos tipos pueden joder a la democracia. Nuestro problema se podría formular ¿Cómo evitar que el gobierno nos hagan fraude en el siguiente procesos electoral? Este problema tiene varias respuestas posibles y, para cada una, deberíamos ensayar un dispositivo para revisar su eficacia en la resolución de todo o parte del problema. Las posibles respuestas que escuché/leí se refieren a 1) planteo judicial, 2) acuerdo parlamentarios, 3) denuncias internacionales, 4) veedores externos, 5) un fiscal de TODXS en cada mesa del país, 6) campaña en redes, 7) militancia barrial, etc... Finalmente, creo que la tarea histórica es poner en marcha todas las hipótesis al MISMO TIEMPO y desde AYER.

Creula

Referí en contra

Tenemos que debatir este tema y pedir veedores internacionales, en este momento el centro de atención esta en el cierre de listas, luego en la campaña, pero la preparación del control de los votos debe contemplar los peores escenarios , principalmente en un principio la manipulación de donde llegan los votos en la provincia de Buenos Aires. Está la paso de agosto 2019 como una gran preparación, pero recordemos Mempo que esto no es el 2015 , no 2017, el deterioro de la población es muy grande, no hay lugar que les dé una diferencia para ganar, (hoy), y la fuerza en positivo en proponer un futuro mejor debe generar efecto K.O. Acá hay que ganar de visitante y con el referí en contra.

Ercae

Abrir el paraguas

La única respuesta que tengo a su pregunta es que para un político, denunciar fraude anticipado con ciertas complejidad técnica que escapa a muchos, puede ser visto como debilidad, abrir el paraguas ante la posibilidad de perder. Es cierto que los que hoy son gobierno se cansaron de hacerlo cuando eran oposición, pero téngase en cuenta que tenían (y tienen) el manejo de los grandes medios de comunicación a favor. Igual creo que, la hoy oposición, puede y debe hacer presentaciones ante la justicia y tratar el tema en el Parlamento, para que no se permita cambiar reglas de juego ante una elección tan crucial. El sistema basado en el conteo rápido de Election 360 debiera considerarse a lo sumo, de no poder bloquearla, algo así como “una boca de urna” oficialista, y el resultado provisorio como el válido. Esto debiera quedar bien claro antes de que los medios hegemónicos desaten una parafernalia acerca del triunfo oficial la noche de los comicios, algo así como una vacuna. También organizar un Centro de Cómputos paralelo, que recoja la información de las mesas con la mayor claridad eficiencia y velocidad posible, porque el tiempo, en estos casos, si que vale oro.

Hugomon

Por Jorge Halperín

Un viaje al reino de los fantasmas: es septiembre de 1985. Gobierna Alfonsín, y en Occidente anochece en el mundo bipolar. Trabajo por entonces en la sección Opinión de Clarín, y me ceden invitaciones oficiales para viajar a Francia y a Alemania Occidental.La agenda de Bonn incluye un tour a Berlín Este, es decir a Alemania comunista.En el micro que nos traslada nos van previniendo, medio con chistes, que sonriéramos a los guardias comunistas, no fuera a suceder que nos dejaran detenidos allí.Cruzamos el Muro, y, visitando el monumento al soldado desconocido, descubrí, de pronto, que me había alejado de mi grupo. Y regresé apurado mientras me ganaba la ansiedad. Leer la nota completa



La madre de todas las batallas

El artículo refleja la clave del problema, lo que para mí es la madre de todas las batallas: la disposición de herramientas para generar sentido, esas que desde siempre tuvieron a su disposición los enemigos populares. Las tuvieron en los tiempos de Neustadt y Grondona que, como da a entender un lector, eran moderados si se lo compara con los fabricantes de mentira actuales, y las tuvieron antes. Pero me parece que la gran diferencia, además del poder monopólico, está dada por la potencia de los recursos actuales para penetrar en el imaginario social masivamente. Supongo que el trabajo cara a cara, la intervención personal son recursos que no deben subestimarse, pero el gran desafío pasa por -en caso de que regrese un gobierno popular- volver a intentar la desmonopolizacion mediática, morigerar el poder de un arma que a mi entender resultó decisiva para que lleguemos al punto en el que nos encontramos.

Adrian_8067

Peligroso enemigo

Una posible explicación la da quizá Mariátegui, en 1929, me señala mi amigo Manuel: "La revolución socialista encontraría su más encarnizado y peligroso enemigo, -peligroso por su confusionismo, por la demagogia-, en la pequeña burguesía afirmada en el poder, ganado mediante sus voces de orden". Creo que voces de orden debe leerse como consignas. Veía lejos, el hombre...

Wilfredo

Activo incuestionable

“Nunca más” a las políticas neoliberales, excelente reflexión. Pero cómo aprender de esta construcción para generar salvando las distancias, una empatía que trascienda clases dirigentes, colores y credos y sea apropiada por "la gente de a pie" ( M. Weinfeld dit). Como bien afirma el artículo de Halperín, Argentina goza de un activo único a nivel latinoamericano: política de Estado en DDHH. Tanto que prescinde de los gobiernos de turno (para muestra sobra el 2x1). El Estado en su expresión más pura, la de comunidad social. Este fenómeno social se gestó en épocas donde en las grietas desaparecían ciudadanos mientras jugábamos a la guerra con la NATO. Sobrevivió "puntos finales", "obediencias debidas", gobiernos neoliberales, desgobiernos, FMI.....Se reafirmó durante "la década pérdida" y se impuso frente al intento de invisibilización de los Ceos. Nace de la "fragilidad" de un grupo de familiares, representados en madres y abuelas, símbolos de un activo no negociable garantizado por la movilización popular. Tarea de sociólogos desentrañar este fenómeno social para comunicar "sentido común". Para "los de a pie" nos queda la certeza de que es posible un nuevo paradigma y que, la construcción para que sea activo incuestionable, nos debe trascender.

Negrotinto

Por Victoria Donda Pérez



Un hashtag se impuso en las redes: #FeministasEnLasListas. Es una demanda social y es un grito que hago propio, no en mi nombre sino en el de todas las que pusimos el cuerpo, la palabra y el alma para resistir el ajuste brutal de este gobierno. Nos hemos ganado así un lugar en la Historia. Ahora Las feministas tenemos que ganarnos un lugar en las listas electorales. Leer nota completa



Disputa de poder

Luego de leer la nota de Mariana Carbajal de hoy, hay que tomar conciencia de la disputa por poder que hay solapada y escondida....Tiene que haber hombres legisladores que se sumen a esto e impulsen y den voz al reclamo. Es momento que los hombres pongamos la cara y el cuerpo a esta demanda, sino queda en la expresión de deseos, hay que hacer respetar la ley de igualdad en los cargos electivos y que haya más mujeres en el Congreso.... El movimiento feminista tiene que tener "una pata" masculina que haga propias las demandas femeninas y le de más impulso, desde otro lugar de la sociedad.

Carlos Trepi

El mandato del votante

El movimiento feminista busca que esa fuerza movilizadora se transforme en apoyo político claro y definido a sus reinvindicaciones, y está muy bien, de algún modo fuerza a que muchxs politicxs se definan y digan si van a apoyar sus reclamos o no, y a cambio de ese apoyo y ese trabajo en favor de este movimiento cuenten con los votos. Ojalá en todo el país haya cada vez más gente que diga: "Voy a votar y apoyar a este y aquel siempre y cuando tenga una historia de cumplir con el mandato de sus votantes, de otro modo no contará con mi apoyo". Otro país sería posible si nos involucramos todos políticamente todo el año, no solo el día que tenemos que votar, y en un alto porcentaje, ni siquiera eso.

RaulEH

Por José Pablo Feinmann

Ya no hay identidades políticas. Cualquiera puede estar en cualquier parte en cualquier momento. Antes de comer un desbordante asado, los “peronistas del PRO” cantaron la marcha peronista. Que, entre otras cosas, dice: “Esa Argentina grande con que San Martín soñó es la realidad efectiva que debemos a Perón”. ¿En serio? ¿Cantaron eso? ¿Y lo de “combatiendo al capital” también lo cantaron? Era un homenaje al político del momento: Miguel Pichetto. Que estuvo con Menem, con Kirchner y con Macri. Saltó del Congreso a Juntos con todos, el nuevo nombre que se adjudica Cambiemos para su pretendida nueva etapa. Leer la nota completa



Es el modelo, estúpido

"Es el modelo, estúpido", claramente, en estos últimos 16 años tuvimos 2 modelos contrapuestos que nos han dividido: los pocos que se enriquecieron mucho en los últimos 3.5 años y los muchos que gozamos mucho en los primeros 12.5 años. ¿Qué pasará? los muchos que gozamos mucho votaremos a los pocos que nos lo permitieron. Y ellos -los pocos que nos permitieron gozar mucho- lo harán aún mejor. Mientras tanto, los pocos que se enriquecieron mucho y nos perjudicaron mucho a muchos, que se doblen, se plieguen, se rompan, se den vuelta, se amontonen, se pongan nombres, etc... Son pruebas que "se están cocinando en su propio jugo", . .. .: "no importa de qué color es el gato: lo que importa es que cace ratones"

MariaKristina

Sin territorio

Estimado Pablo Feinman, hago mío el comentario de un compañero que publicó más abajo: "Imposible para Feiman, como para la mayoría de los intelectuales no peronistas, comprender al peronismo. Ante la impotencia por lograr explicaciones plausibles, pierden la compostura y de sutiles tornan en grotescos. Como la caracterización de etapas que culmina para Feiman en el peronismo, "ahora macrista con Pichetto". Los tipos del asado, están con Macri porque no tienen cabida dentro del peronismo; no se sienten cómodos allí. Pichetto mismo es un ejemplo, ya que es cierto que "tiene menos territorio que una maceta". Son las bases peronistas quienes le niegan ese territorio. Y, estimado Pablo: cantar la marsellesa no te convierte en francés". Agrego que quienes NO cumplen con los tres pilares del Peronismo, no son peronistas, son infiltrados oportunistas que sólo buscan su bienestar a través de la política, cuando no cosas peores.

ferdinanSalta

Los sueños de Evita

No se pueden sacar las frases de contexto. Eso hacen Clarín y otros. Quizá no sepas que Néstor (qué le tenía gran aprecio o respeto, al menos) lo invitó a trabajar con él. Feinmann le agradeció, pero declinó porque "necesito distancia para poder criticar (en el sentido filosófico, no cacerolo)" y Néstor lo entendió (y fue el mismísimo Néstor el que dijo que el peronismo hace setenta años que existe y que siempre fue (en períodos democráticos) Gobierno o primera oposición, y que si el país estaba como estaba, alguna culpa tendrá. Otro problema con muchos peronistas es que pretenden tapar el sol e historia con las manos. Nadie duda de las buenas intenciones, la buena ideología y en su momento hasta del buen gobierno de la izquierda peronista (Kirchnerismo), pero no reconocen que el peronismo, al igual que el 99% de los partidos de centro izquierda del Mundo, se fue corriendo a la derecha y hoy tiene más poder dentro del partido la centro derecha y hasta derecha rancia (sobre todo en las provinicias) que la izquierda (¿Habríamos ido a buscar a Massa, sino? O pregúntenle a los compañeros que hacen laburo de base y siempre dicen que hay que tragar sapos en el armado propio porque "No da la correlación de fuerzas" o repasen los nombres del peronismo de los últimos 30 años. O recuerden quien boicoteó la elección del 2015 (en la que participé como fiscal de mesa a pedido del Movimiento Evita, que temía fraude ¡propio! en la Provincia de Buenos Aires). Por algo Cristina tuvo que jugar por afuera y llegó a decir "Justicialismo es un sello, nada más. No sirve de nada tapar la realidad. Lo mejor es entenderla y cambiarla. El peronismo es el partido que más hizo por el pueblo desde su nacimiento, pero también es Menem y la AAA. Algún día lograremos depurarlo y quitarnos de encima toda esa lacra, para que el peronismo se aproxime a los sueños de Evita (a la que Feinmann, de paso, también admira). Para convencer al convencido o escuchar exactamente lo que queramos escuchar, entonces mejor sintonicemos a Navarro o Brancatelli. Por mi parte, no lo hago. Prefiero que alguien diga algo que no me gusta y me deje pensando (después veré si lo acepto o no). Feinmann está para eso.

MarianoBianchini

Creo que lo que describe el Sr. Feimann es real y se hace cada vez más visible, no solamente en la Argentina. Los partidos políticos "tradicionales" o "populares" van perdiendo su identidad, al tratar de mantener sus "principios partidarios" mientras que gran parte de la sociedad ya vive y percibe otras realidades. Tipos como Pichetto y compañia son dinosaurios políticos y ayudan a desvirtuar no solo al peronismo sino a la política toda.

quilmesblues

Si los gobiernos quieren "beneficiarse de este 'dividendo demográfico'", tendrán que "invertir en educación y salud, especialmente para los jóvenes, y crear las condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido", advirtió el organismo. Leer la nota completa



Cambiar el esquema

El Comandante Cousteau, que algo sabía de ciencia, dijo hace muchísimos años que el planeta no podía soportar la carga de 7 mil millones, creo, de seres humanos. El problema, una vez más, es humano y político. Por un lado, al mejorar la salud y la esperanza de vida, vivimos más tiempo y tenemos menos descendientes, el problema es que al mismo tiempo, disminuye la población que trabaja y por lo tanto aporta para el mantenimiento de las jubilaciones, es decir los más viejos. Basta observar lo que pasa en Japón, que exento de problemas migratorios, disminuye su población al mismo tiempo que aumenta la misma en edad, una ecuación casi irresoluble. Además, si seguimos con el espejismo del crecimiento económico, las fuentes de provisiones del planeta también son limitadas, aún en el caso que cambiemos nuestros hábitos de alimentación, por ejemplo. Es necesario plantearse seriamente el tema y tratar de encontrar algunas respuestas al mismo, también en Argentina, que parece siempre como indiferente a estos temas. Más allá de verificar las cifras exactas el problema subsiste, empezamos a ser demasiados, demasiado viejos y demasiado consumidores, hay que cambiar el esquema.

mariamdza45

Por Alexandre Roig

La escena es novedosa, ocurre en La Rioja a fines del 2018. En una sala colmada por trabajadoras y trabajadores, acompañado por los “Cayetanos” de la CCC, de Barrios de Pie, de la CTEP y del Sindicato de Ladrilleros, el gobernador Sergio Casas afirma: “hemos creado el primer Ministerio de la Economía Popular”. Desde entonces la experiencia de La Rioja no ha cesado de crecer como un ejemplo del rol del Estado en relación a la economía popular. Leer la nota completa



Plan federal

Economía Popular y Economía Solidaria son dos conceptos distintos y complementarios. Si hablamos de uno y no del otro, el tema queda rengo. Comparto mis opiniones sobre estos dos sectores y la institucionalidad necesaria (en base al Documento Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo de Cooperar).

1. Economía solidaria - Está integrada por las empresas democráticamente gestionadas por trabajadores, usuarios o productores. Un programa de promoción de la economía solidaria debería incluir temas como los siguientes:

Cajas de Ahorro y Crédito: organización de una banca regional en base a cajas de crédito donde el ahorro de pymes, trabajadores y productores de la región (gestionado democráticamente por estos actores) se traduzcan en financiamiento para el desarrollo local sostenible.

Consumo: organización y fortalecimiento de cooperativas de consumo y proveedurías mutuales para que el consumo de los trabajadores (asalariados y no), productores, comunidad en general, que se traduzca en defensa de la economía familiar, y promoción del consumo social y ambientalmente responsable.

Agro: promoción de cooperativas de productores para el agregado de valor y la defensa de la producción.

Vivienda: cooperativas o mutuales para la producción participativa de hábitat, para trabajadores (asalariados o no) y otros integrantes de la comunidad.

Trabajo: cooperativas de trabajo asociados, para poner la gestión de la empresa al servicio de los trabajadores. Etc. Se trata de un programa de democratización de la economía, para poner la economía en manos del pueblo democráticamente organizado (trabajadores asalariados y no asalariados, productores, asociativismo pyme, consumidores, usuarios, comunidad en general).

2. Institucionalidad de la Economía Solidaria - Todas las confederaciones de cooperativas y mutuales respaldan el modelo institucional de política pública participativa del INAES. Pero en general faltan dos cosas: a) Transverzalizar: la promoción de la economía solidaria no puede estar reducida al INAES, debe formar parte de la política pública agropecuaria, de vivienda, de trabajo, de producción, financiera (BCRA), etc. Hay que superar la institucionalización como apéndice del Ministerio de Desarrollo Social, e ir hacia una política de democratización de toda la economía (gabinete interministerial de la economía solidaria) b) Federalizar: es necesario fortalecer las direcciones de cooperativas y mutuales de las provincias, para desde allí construir una política pública de promoción de la economía solidaria, de carácter federal.

3. Economía Popular - El sujeto de la economía popular son los trabajadores no asalariados que construyen economía en forma autogestionaria. Si adoptan el formato de las empresas de la economía solidaria (por ejemplo cooperativas), forman parte también de la economía solidaria.

4. Institucionalidad de la economía popular - La institucionalidad de la política pública debe hacerse cargo de la negociación colectiva (recicladores, cuidados, etc.) y de los derechos como trabajadores (condiciones de trabajo, derechos previsionales, etc). Esto lo veo en la órbita del Ministerio de Trabajo, o articulado con este. Sino estamos creando un ministerio para los trabajadores “de verdad” (léase asalariados) y otros para los trabajadores de la economía popular. Un antecedente positivo en este sentido es el Renatrep y el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.

5. Industrialización - La Economía solidaria (incluyendo aquella en manos de los trabajadores de la economía popular) debe ser una de las patas centrales de un proyecto de industrialización. Por ejemplo, ver al respecto nota del domingo en Tiempo Argentino, firmada por Federico Tonarelli (presidente de FACTA, aguante el BAUEN!!) No hay un proyecto industrial de carácter federal, sin un fuerte programa de agroindustrial en manos de los productores organizados en forma cooperativa, y de los trabajadores construyendo redes de cooperativas de trabajo. Gracias Roig, muy buena la nota, toca temas centrales para el debate político de cara al próximo gobierno.

ccbasanes

Por Noelí Cristti

A pesar de que reconocen “vivir conectados”, los jóvenes universitarios mantienen costumbres “del siglo pasado” a la hora de estudiar y prefieren los textos impresos. Raquel Tarullo, doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y docente e investigadora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) lleva adelante un proyecto que indaga sobre el uso que los estudiantes hacen de las redes sociales. “Queremos saber si estos usos tienen incidencia sobre sus prácticas académicas y cívicas”, puntualiza. Leer la nota completa



Conversión digital

Estudiar con textos digitales requiere un aprestamiento, no solo operativo sino también cognitivo, y les estudiantes deben ser ayudados y entrenados a adoptar y usar estas nuevas metodologías. Asimismo, debe haber una formación específica para que los docentes, centros de estudios y maquetadores aprendan a producir textos digitales adecuados para la lecturabilidad, la búsqueda y la incorporación de metadatos. Un «texto digital» no es ni debe ser un mero libro escaneado a doble página, a veces incluso de fotocopias, en un formato no escalable como el PDF. Está claro que con estos archivos, el estudiante prefiera trabajar con papel. Sin embargo, un buen texto digital, producido y pensado para el estudio en dispositivos, es infinitamente más útil al estudiante que una fotocopia o un apunte.En primer lugar, en un pendrive uno puede llevar encima decenas y hasta cientos de libros, que son imposibles de portar en una mochila sin reventarse la columna. En segundo lugar, los textos bien digitalizados permiten comandos de búsqueda sumamente eficaces para encontrar referencias, citaciones, autores, etc. que, en el texto en papel, significan minutos y hasta horas de hojear y rebuscar. En tercer lugar, las aplicaciones actuales (hay muchas gratuitas) permiten múltiples herramientas de revisión que quedan incorporadas al texto en forma de metadatos; así pues, es posible incorporar subrayados en múltiples colores, recuadros, notas marginales, enlaces de hipertexto, comentarios, etc. que enriquecen los textos igual que cuando uno anota o subraya un libro en papel, o mejor aún, porque redireccionan a sitios web de referencia con un solo clic. En cuarto lugar, los textos digitales son mucho más económicos porque no tienen costos de producción ingentes en papel, tinta y distribución, y no es necesario espacio físico para el almacenamiento de volúmenes; además, en cuanto a la sustentabilidad, se ahorran toneladas de papel (árboles). El costo para los estudiantes disminuye muchísimo porque se ahorran cientos de pesos en comprar fotocopias, y se pueden transmitir incluso de teléfono a teléfono, por whatsapp o por mail. En relación con esto, la naturaleza compartible de archivos editados y comentados promueve el trabajo colaborativo en investigación o en el estudio. (La gran contra es quedarte sin luz, pero creo que queda holgadamente superada por las ventajas). En este sentido, una política universitaria de conversión a la digitalización significaría muchas ventajas económicas y materiales, y ayudaría a hacer una transición progresiva con la capacitación debida a todos los claustros. Es una tarea pendiente que no conviene descuidar de cara al futuro.

Paula_T