El piloto argentino, Franco Colapinto, volvió a ser tendencia este domingo. Esta vez no tanto por su desempeño en las pistas, sino por el emotivo mensaje que le dedicó a su mamá en su día. “Feliz día a las personas más importantes de nuestras vidas, con todo mi corazón, en especial a la mía. Mami, te quiero mucho. Espero que pases un muy lindo día a la distancia”, expresó el joven piloto de Alpine, en un video difundido por el equipo.

En el mismo descargo, Colapinto agregó: “Ojalá pueda hacerte un regalito lindo y que disfruten con la familia. Espero que disfruten a sus hijos. Son las personas más importantes que tenemos y les quería agradecer a todos”.

Andrea Trofimczuk, mamá de Franco y Martina Colapinto, mantiene un perfil bajo en redes sociales. Ella ha sido un pilar fundamental en la carrera de su hijo, apoyándolo incondicionalmente en su camino hacia el éxito en el automovilismo.





A lo largo de su vida, Andrea ha realizado diversos trabajos, incluyendo la venta de ropa por Facebook, y ha estado presente en cada paso de la carrera de Franco, quien se ha convertido en una de las promesas argentinas en la Fórmula 1.

Aunque está separada de Aníbal Colapinto, padre de los chicos, ambos siguen de cerca la carrera del piloto. En sus redes se pueden ver fotos con sus hijos en distintas etapas de su infancia y adolescencia, además de algunos posteos relacionados con la venta de ropa.