Qué momento el de Nicolás Paz. Su Como derrotó este domingo nada menos que a la Juventus por 2-0 y le sacó el invicto en la temporada con una actuación notable del zurdo argentino, quien se mandó un golazo para definir la historia a los 79 minutos y lo festejó como si este le asegurara un lugar en el próximo Mundial con la Selección Argentina, cosa que parece bastante avanzada.

El hijo de Pablo Paz, exdefensor mundialista en Francia 1998, recibió casi que en mitad de cancha para conducir la contra ante una Juve mal parada, la llevó hasta el área, metió un enganche matador para desairar a su defensor y luego sacó un zurdazo a colocar hacia el palo más lejano del arquero. Golazo consagratorio y nada menos que su cuarto en siete fechas de Serie A.

Como si fuera poco, también se anotó su cuarta asistencia ya que habilitó al central alemán Marc-Oliver Kempf para abrir el marcador a los cuatro minutos tras una linda jugada prepara de córner.

En su segunda temporada consecutiva en la Serie A, el Como 1907 ya marcha sexto con 12 puntos en siete fechas y aspira a puestos de copas europeas para el año que viene bajo la dirección técnica del catalán Cesc Fábregas. Este domingo también fue titular en la mitad de la cancha el exVélez Máximo Perrone. Por el lado de la Juve, quedó 7º también con 12 unidades y puso fin a un invicto de temporada de ocho partidos, aunque con cinco empates seguidos. El líder de la Serie A es el Milan (16), que derrotó 2-1 a Fiorentina.

Nico Paz, de 21 años, venía de sumar muchos minutos con la Selección en la doble fecha FIFA: completó el partido con Venezuela y jugó la última media hora contra Puerto Rico. Con la camiseta albiceleste, el zurdo debutó en estas Eliminatorias y totalizó cuatro partidos (uno de titular) y una asistencia, justo en su debut contra Bolivia (6-0) y para Lionel Messi.

Héroe de los Villanos

Otro argentino protagonista de la jornada europea fue el marplatense Emiliano Buendía, autor del gol del triunfo para el Aston Villa (11º con 12 puntos). Los del Dibu Martínez festejaron 2-1 de visitantes ante Tottenham (6º con 14), que no tuvo a Cuti Romero pero sí un gol del uruguayo exBoca Rodrigo Bentancur. Buendía ingresó a los 60 minutos de partido y anotó poco después su tercer gol de la temporada. En el otro choque del domingo en la Premier League, el Manchester United (9º con 13) sorprendió al Liverpool (3º con 15) de Alexis Mac Allister en Anfield por 2-1. El puntero de la Premier es Arsenal con 19 unidades tras ocho fechas.



