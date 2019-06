Es uno de los posters icónicos del cine de los '90: Kevin Costner alzando en brazos a Whitney Houston en El guardaespaldas, la película dirigida por Mick Jackson que convirtió en inesperada pareja de ficción al héroe de acción y la cantante. Solo que, según reveló el mismo Costner al sitio Entertainment Weekly, la mujer del poster no es Whitney Houston. "Ella ya se había ido a su casa e hicimos la foto con una doble, y su cara estaba enterrada en mi hombro porque estaba asustada, con lo que parecía apropiado", contó el actor. La imagen tenía que ver con una escena memorable del film, por lo que Costner supo de inmediato que sería el poster perfecto. "Elegí esa foto porque además la tomó mi amigo Ben Glass. Se la mandé a Warner Brothers diciendo 'Este es el poster', porque era muy evocativo".

En el estudio no pensaron lo mismo. En la misma entrevista Costner contó que a los ejecutivos no les cayó simpática la idea de que no se viera la cara de la estrella pop en su principal pieza de marketing. "Me mandaron como cinco fotos trucadas en las que habían puesto la cabeza de Whitney mirando hacia adelante, pero no funcionaba. Insistí: 'Muchachos, la imagen es esta'". Finalmente Costner se salió con la suya, y The Bodyguard terminó recaudando más de 400 millones de dólares en la taquilla mundial.

Para Costner, el secreto de la película que retrataba la relación profesional y romántica entre el guardaespaldas Frank Farmer y la cantante y actriz Rachel Marron no pasó por la historia, los protagonistas o el hgit "I Will Always Love You", sino por su guionista: "Lawrence Kasdan fue quien construyó la química entre los personajes. Era una relación graciosa y ácida, única, que fue creada por su propio ritmo del lenguaje. Tomó a Whitney en un momento muy alto y creó algo grandioso para ella." La relación de amistad que dejó la película entre Costner y Houston fue tal que el actor fue uno de los oradores en el funeral de la cantante, en 2012.