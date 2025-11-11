Omitir para ir al contenido principal
El Mundo
A pesar de la "gran victoria" proclamada por Trump tras el avance en el Senado
EE.UU. busca dejar atrás el cierre del gobierno
Más de un millón de trabajadores federales acumulan semanas sin cobrar y persisten los retrasos en los aeropuertos, mientras el Congreso intenta poner fin al cierre más prolongado de la historia.
12 de noviembre de 2025 - 17:41
Más de 1600 vuelos fueron cancelados por el shutdown
Cancelación masiva de vuelos en Estados Unidos a causa del cierre del gobierno.
(CAROLINE BREHMAN/EFE)
