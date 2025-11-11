Omitir para ir al contenido principal
Entre los reclusos reubicados se encuentra el exvicepresidente correísta Jorge Glas
Ecuador: la nueva cárcel “estilo Bukele” recibe a sus primeros 300 presos.
La apertura de la prisión ubicada en la provincia de Santa Elena se produjo un día después de una masacre que dejó 31 presos muertos en la cárcel de Machala.
12 de noviembre de 2025 - 14:41
Noboa afirma que 300 presos peligrosos fueron enviados a nueva cárcel de máxima seguridad.
(@DanielNoboaOk/EFE)
