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En San José 1111

Cristina Libre: la militancia convoca a un festival artístico por el Día de la Escarapela

Un nuevo acto en apoyo a la expresidenta, que se encuentra prospcripta por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Cristina Fernandez
Cristina Fernandez Todos a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Es la convocatoria para celebrar el día de Escarapela. LUIS ROBAYO. AFP

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