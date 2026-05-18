Cristina Libre: la militancia convoca a un festival artístico por el Día de la Escarapela

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18 de mayo de 2026 - 18:56
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Todos a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Es la convocatoria para celebrar el día de Escarapela.
LUIS ROBAYO. AFP
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