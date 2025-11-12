Omitir para ir al contenido principal
Protagoniza "Vieja loca"

Carmen Maura: “El mejor piropo es que se hayan reído conmigo”

La legendaria actriz se luce nuevamente en la película de Martín Mauregui, donde encarna a una mujer con demencia senil que cree estar tomando revancha de viejos abusos.

Carmen Maura
Carmen Maura "A los directores les gusta que hagas lo que quieren. Y a mí me gusta verles felices." (Guido Piotrkowski)

