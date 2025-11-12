Omitir para ir al contenido principal
Recibió un millón de dólares de Hayden Davis
La llamativa historia del “jubilado” que formó parte de la estafa de $LIBRA
Se llama Orlando Rodoflo Mellino y tiene 75 años. En el expediente está señalado como “intermediario” entre Davis y la pata local de la estafa. La hipótesis de que sea un testaferro.
Matías Ferrari
13 de noviembre de 2025 - 1:29
Milei y Hayden Davis
Javier Milei y Hayden Davis
