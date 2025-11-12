Omitir para ir al contenido principal
El mandatario de EE.UU. tilda de “persecución política” el caso del premier israelí

Trump escribió una carta al presidente de Israel pidiendo que indulte a Netanyahu

En la misiva, el magnate republicano exige a Isaac Herzog que perdone los casos de corrupción de los que se acusa a Netanyahu. La oposición israelí pidió la renuncia del primer ministro.

donald trump isaac herzog
Herzog hizo pública la carta en la que Trump hace una petición oficial para que indulte al primer ministro de Israel (AFP)

