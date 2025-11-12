Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
El mandatario de EE.UU. tilda de “persecución política” el caso del premier israelí
Trump escribió una carta al presidente de Israel pidiendo que indulte a Netanyahu
En la misiva, el magnate republicano exige a Isaac Herzog que perdone los casos de corrupción de los que se acusa a Netanyahu. La oposición israelí pidió la renuncia del primer ministro.
12 de noviembre de 2025 - 22:45
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Herzog hizo pública la carta en la que Trump hace una petición oficial para que indulte al primer ministro de Israel
(AFP)
Temas en esta nota:
Israel
Benjamín Netanyahu
Donald Trump
indulto