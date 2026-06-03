El Plan Raíz despierta críticas en el gremio

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En Sadop hablan de “cuentas engañosas” respecto a la difusión oficial. Advirten sobre la participación de las fundaciones Natura y Pérez Companc en el programa.
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03 de junio de 2026 - 3:25
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