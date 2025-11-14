Omitir para ir al contenido principal
Llega una nueva marcha en defensa de la niñez en la República de los Niños
“El hambre es resultado de una decisión política”
El evento es convocado por diversas organizaciones sociales bajo la consigna “El hambre es un crimen”. “El ajuste se siente en la panza de los pibes”, afirman.
Juan Manuel Meza
14 de noviembre de 2025 - 1:46
Marcha Chicos del pueblo
La marcha comenzará a las 14 contará con apoyo de artistas, estudiantes y vecinos, entre otros.
Niñez y pobreza
La Plata
Emergencia Alimentaria