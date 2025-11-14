Omitir para ir al contenido principal
Inesperada eliminación en 16avos de final
Mundial Sub 17: México se tomó revancha de Argentina en los penales
El equipo de Placente era amplio favorito en Qatar pero se vio sorprendido por el peor clasificado de la fase de grupos.
14 de noviembre de 2025 - 18:47
qatar mundial 2025 sub 17 seleccion argentina mexico
El piberío mexicano festeja durante la serie de penales.
(FIFA)
