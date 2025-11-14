Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Inesperada eliminación en 16avos de final

Mundial Sub 17: México se tomó revancha de Argentina en los penales

El equipo de Placente era amplio favorito en Qatar pero se vio sorprendido por el peor clasificado de la fase de grupos.

FOTO FIFA qatar mundial 2025 sub 17 seleccion argentina mexico
qatar mundial 2025 sub 17 seleccion argentina mexico El piberío mexicano festeja durante la serie de penales. (FIFA)

Temas en esta nota: