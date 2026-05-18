Biólogos realizan un muestreo para descartar el hantavirus en ratones de Ushuaia

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Investigadores del Instituto Malbrán ya trabajan en Tierra del Fuego
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18 de mayo de 2026 - 20:32
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Hantavirus
Investigadores del Malbrán estudian la población de roedores en Tierra del Fuego.
DIEGO LIMA. AFP
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