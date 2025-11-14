Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura Y Espectaculos

Segunda temporada

“Un hombre infiltrado”, por Netflix: el agente vintage

La comedia geriátrica presenta un nuevo caso y tiene a Ted Danson como motivo excluyente de su gracia.

Federico Lisica
Federico Lisica
Ted Danson y su encanto de siempre. A Man on the Inside. Ted Danson as Charles in episode 201 of A Man on the Inside. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 (Gentileza -/COURTESY OF NETFLIX)

Temas en esta nota: