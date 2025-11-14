Omitir para ir al contenido principal
Brian Bilbao, responsable del ingreso de kilos de droga

Preso con una tonelada de cocaína

detienen a Brian Bilbao trafico de cocaína Rosario: secuestran casi una tonelada cocaína y detienen al prófugo Brian Bilbao y a otras tres personas por contrabando de estupefacientes en vuelos clandestinos Foto prensa fiscalia federal (Prensa Fiscalia Federal)

