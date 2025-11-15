Omitir para ir al contenido principal
Torneo Clausura

Descendieron los sanjuaninos y Godoy Cruz y se salvó Aldosivi en una definición extraordinaria

Los marplatenses dependían de sí y, a pesar de un gran susto, lograron lo que hace unos meses parecía imposible. San Martín arañó el milagro en un partidazo. El Tomba, muy lejos.

Aldosivi vs San Martín SJ
Aldosivi vs San Martín SJ Aldosivi ganó un partido que será difícil de olvidar, para propios y extraños. (Redes Sociales)

