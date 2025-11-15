Omitir para ir al contenido principal
Ricardo Nidd será el decano de la nueva facultad que tendrá la UNR
La UNR expande su oferta académica
La Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y del Cuidado comenzará a funcionar desde el 2026. Lo acompañará el psicólogo Sebastián Palomeque como vicedecano.
15 de noviembre de 2025 - 3:17
Ricardo Nidd Universidad Nacional de Rosario
Ricardo Nidd es el decano de la nueva Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y Cuidado.
(VARGAS SEBASTIAN JOEL)
