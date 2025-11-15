Omitir para ir al contenido principal
Habrá que esperar a la última fecha para confirmar lo obvio

Las Eliminatorias europeas, con muchos casi clasificados

Aunque sólo queda una fecha, por ahora se resolvieron sólo tres de los 12 grupos. Son varios los casos en los que sólo una goleada de escándalo podría cambiar las cosas.

Georgia vs España
Georgia vs España-FIFA World Cup 26 UEFA Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal festejan por España. (EFE -/EFE)

