Lucero subrayó “el fracaso de la política salarial del Gobierno”
Sube la inflación y se tensa la paritaria docente en Santa Fe
El IPC fue de 2,7% en octubre, mientras los sueldos de las maestras aumentaron 1%
15 de noviembre de 2025 - 3:30
Consumo gastronomia inflacion economía
El rubro "Esparcimiento" es el que más aumentó en la inflación santafesina.
(Andres Macera)
