Lucero subrayó “el fracaso de la política salarial del Gobierno”

Sube la inflación y se tensa la paritaria docente en Santa Fe

El IPC fue de 2,7% en octubre, mientras los sueldos de las maestras aumentaron 1%

Consumo gastronomia inflacion economía El rubro "Esparcimiento" es el que más aumentó en la inflación santafesina. (Andres Macera)

