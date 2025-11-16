Omitir para ir al contenido principal
16 de noviembre de 2025 - 3:01
El desierto rojo
Giuliana se encuentra en medio de una violenta crisis mental y emocional y un sentimiento de culpa por la ocasional falta de cuidado de su pequeño hijo. Todo cambia cuando un joven ingeniero, Corrado, muestra interés por ella. Con Mónica Vitti y Richard Harris. Director: Michelangelo Antonioni. A las 20, CineClú Rosario. Sarmiento 1112.
