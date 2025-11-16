Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
EN VIVO
Balotaje en diciembre
Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la presidencia en la segunda vuelta
Con el 82,97% escrutado, Jara lidera con más del 26% de los votos, seguida por el candidato del Partido Republicano (24,09%).
16 de noviembre de 2025 - 23:32
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Jeannette Jara y José Antonio Kast
El resultado del 14 de diciembre será decisivo: una victoria de Jara significaría la continuidad del bloque progresista, mientras que un triunfo de Kast marcaría un giro a la derecha
(AFP)
Ver más
Temas en esta nota:
Elecciones 2025
Chile