Balotaje en diciembre

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la presidencia en la segunda vuelta

Con el 82,97% escrutado, Jara lidera con más del 26% de los votos, seguida por el candidato del Partido Republicano (24,09%).

FOTO AFP chile jeannette jara jose antonio kast
Jeannette Jara y José Antonio Kast El resultado del 14 de diciembre será decisivo: una victoria de Jara significaría la continuidad del bloque progresista, mientras que un triunfo de Kast marcaría un giro a la derecha (AFP)
