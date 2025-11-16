Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomia

Un modelo de país colonial

Lo que esconden las reformas que impulsa Milei

En sesiones extraordinarias serán tratadas reformas destinadas a dar carácter definitivo a un modelo que nos hará retroceder al país colonial sólo exportador de recursos naturales. Hay otro modelo de país posible.

José María Fumagalli
José María Fumagalli
Trump, Milei
Donald Trump Donald Trump con Javier Milei (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)