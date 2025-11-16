Omitir para ir al contenido principal
El impacto negativo del cambio climático en la gente que trabaja en la calle

Los vendedores ambulantes luchan contra el aumento de las temperaturas

Líderes y científicos buscan soluciones a los problemas de salud e ingresos que el calor extremo genera a quienes venden en las calles del Sur Global.

Matias Avramow
Las ciudades pueden establecer centros de asistencia para que las personas encuentren un refugio fresco. (ALBERTO RAGGIO/DYN)