Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cash
El impacto negativo del cambio climático en la gente que trabaja en la calle
Los vendedores ambulantes luchan contra el aumento de las temperaturas
Líderes y científicos buscan soluciones a los problemas de salud e ingresos que el calor extremo genera a quienes venden en las calles del Sur Global.
Matias Avramow
16 de noviembre de 2025 - 4:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Las ciudades pueden establecer centros de asistencia para que las personas encuentren un refugio fresco.
(ALBERTO RAGGIO/DYN)