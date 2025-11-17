Omitir para ir al contenido principal
Jornada sin sorpresas en Europa

Alemania y Países Bajos jugarán el Mundial 2026

Los germanos resolvieron su duelo directo contra Eslovaquia con mucha facilidad. Lo de los naranjas, un trámite.

Germany's forward #11 Nick Woltemade (R) celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 European qualification Group A football match between Germany and Slovakia, at the Red Bull Arena in Leipzig, eastern Germany on November 17, 2025. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
