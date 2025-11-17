En la COP30, Anielle Franco defiende la participación de defensoras y defensores de derechos humanos en las decisiones climáticas
La COP30 puso en el centro las voces de mujeres negras, indígenas y de comunidades tradicionales, con la ministra de igualdad racial brasileña Anielle Franco impulsando una agenda que une justicia climática, igualdad racial y defensa territorial. Desde Belém do Pará, el reclamo fue claro: sin proteger a quienes cuidan el ambiente, no hay futuro posible para el planeta ni para los pueblos que históricamente lo sostienen.