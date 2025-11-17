Omitir para ir al contenido principal
PortadaNegrx

Brasil: justicia ambiental y racial

En la COP30, Anielle Franco defiende la participación de defensoras y defensores de derechos humanos en las decisiones climáticas

La COP30 puso en el centro las voces de mujeres negras, indígenas y de comunidades tradicionales, con la ministra de igualdad racial brasileña Anielle Franco impulsando una agenda que une justicia climática, igualdad racial y defensa territorial. Desde Belém do Pará, el reclamo fue claro: sin proteger a quienes cuidan el ambiente, no hay futuro posible para el planeta ni para los pueblos que históricamente lo sostienen.

Thayná Santana
Thayná Santana
La ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, junto a varios líderes en la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en Belém (PA), el 13 de noviembre de 2025. (Vinicius Martins/Alma Preta)

Temas en esta nota: