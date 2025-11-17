Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Un hecho histórico e inédito en Alemania

Interpretaron dos piezas de Bach por primera vez en tres siglos

Las obras lograron ser identificadas luego de 30 años desde su descubrimiento y a partir de una ardua investigación. Fueron creadas cuando el compositor tenía 18 años.

Se descubrieron dos piezas compuestas por Johann Sebastian Bach. (Archivo -)

Temas en esta nota: