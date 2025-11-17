Omitir para ir al contenido principal
Un hecho histórico e inédito en Alemania
Interpretaron dos piezas de Bach por primera vez en tres siglos
Las obras lograron ser identificadas luego de 30 años desde su descubrimiento y a partir de una ardua investigación. Fueron creadas cuando el compositor tenía 18 años.
17 de noviembre de 2025 - 21:04
Se descubrieron dos piezas compuestas por Johann Sebastian Bach.
(Archivo -)
