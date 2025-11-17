Omitir para ir al contenido principal
La pérdida de empleos registrados se profundiza en Santa Fe

Los puestos de trabajo caídos no se recuperan

Desde el comienzo del gobierno de Milei hasta agosto, la provincia perdió 13.900 fuentes laborales. Sólo en julio, 600 trabajadores quedaron fuera del sistema.

Fábricas La pérdida de puestos de trabajo fue pronunciada en el sector industrial. (Roisin O’Connor)