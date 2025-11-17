Omitir para ir al contenido principal
Rosario12
La pérdida de empleos registrados se profundiza en Santa Fe
Los puestos de trabajo caídos no se recuperan
Desde el comienzo del gobierno de Milei hasta agosto, la provincia perdió 13.900 fuentes laborales. Sólo en julio, 600 trabajadores quedaron fuera del sistema.
17 de noviembre de 2025 - 3:07
Fábricas
La pérdida de puestos de trabajo fue pronunciada en el sector industrial.
(Roisin O’Connor)