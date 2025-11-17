Omitir para ir al contenido principal
"Esta vez es en serio"

Pity Álvarez le volvió a poner fecha a su regreso: cuándo y dónde tocará

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados contó por qué se habían suspendido los shows en Vélez y en el estadio Único de La Plata. Cuándo y dónde saldrán a la venta las entradas.

Pity Álvarez vuelve a tocar El cantante anunció una fecha en Córdoba (X: @PityRockAndRoll)

