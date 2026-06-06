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Salta|12

Senadores pidieron informes al Ente Regulador

Salud culpó a Edesa por el corte y daños en Hospital Materno

El ministro Federico Mangione afirmó que la sobrecarga de energía externa dañó el tablero que permite subsanar la falta de servicio eléctrico.

Se afirmó que fue "una catástrofe"
La información debe estar la semana que viene. Por el corte se descompuso el tablero automático del Hospital. Prensa -

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