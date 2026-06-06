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Salud culpó a Edesa por el corte y daños en Hospital Materno
El ministro Federico Mangione afirmó que la sobrecarga de energía externa dañó el tablero que permite subsanar la falta de servicio eléctrico.
06 de junio de 2026 - 5:10
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La información debe estar la semana que viene.
Por el corte se descompuso el tablero automático del Hospital.
Prensa -
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