Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
El equipo platense depende de los resultados de este lunes
Torneo Clausura: Estudiantes cayó con Argentinos y es duda
López Muñoz y Lescano marcaron para el Bicho, que sacó boleto; Tobio Burgo empató transitoriamente en el local y no le alcanzó para asegurar el pase.
17 de noviembre de 2025 - 1:34
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Torneo Clausura 2025 Estudiantes de La Plata cayó con Argentinos Juniors
Torneo Clausura 2025 Estudiantes de La Plata perdió con Argentinos Juniors
(FOTOBAIRES)
Temas en esta nota:
Fútbol
Liga Profesional
Estudiantes de La Plata
Argentinos Juniors