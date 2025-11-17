Omitir para ir al contenido principal
El equipo platense depende de los resultados de este lunes

Torneo Clausura: Estudiantes cayó con Argentinos y es duda

López Muñoz y Lescano marcaron para el Bicho, que sacó boleto; Tobio Burgo empató transitoriamente en el local y no le alcanzó para asegurar el pase.

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 estudiantes de la plata argentinos juniors
Torneo Clausura 2025 Estudiantes de La Plata cayó con Argentinos Juniors Torneo Clausura 2025 Estudiantes de La Plata perdió con Argentinos Juniors (FOTOBAIRES)

