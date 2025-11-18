Cartelera (mar 18)

Cartelera

Gianfranco Pagliario es uno de los protagonistas, junto a Carlos Monzón, de la película de Leonardo Favio Soñar Soñar, que se estrenó en 1976. Cuenta la historia de un empleado municipal al que encuentran parecido a Charles Bronson que abandona todo para ir a recorrer el país con un artista trotamundo (A las 20, en Cine Club, España 401.)

