Cartelera (mar 18)

18 de noviembre de 2025 - 3:02
Gianfranco Pagliario es uno de los protagonistas, junto a Carlos Monzón, de la película de Leonardo Favio Soñar Soñar, que se estrenó en 1976. Cuenta la historia de un empleado municipal al que encuentran parecido a Charles Bronson que abandona todo para ir a recorrer el país con un artista trotamundo (A las 20, en Cine Club, España 401.)
