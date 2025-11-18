Omitir para ir al contenido principal
Bruno Nápoli y el rol de la Comisión Nacional de Valores en los tiempos de la "plata dulce"

“Crearon el sistema de puertas giratorias”

El autor de “La dictadura del capital financiero”, cuenta cómo ese período fue clave para la financierización de la economía que aún hoy sufre Argentina.

Marcial Amiel
Libro de Bruno Nápoli Bruno Nápoli presenta su libro “La dictadura del capital financiero”. (Prensa -)