Bruno Nápoli y el rol de la Comisión Nacional de Valores en los tiempos de la "plata dulce"
“Crearon el sistema de puertas giratorias”
El autor de “La dictadura del capital financiero”, cuenta cómo ese período fue clave para la financierización de la economía que aún hoy sufre Argentina.
Marcial Amiel
18 de noviembre de 2025 - 0:38
Libro de Bruno Nápoli
Bruno Nápoli presenta su libro “La dictadura del capital financiero”.
(Prensa -)