Buenos Aires12
Pese al contexto económico, se realiza la Fiesta Provincial del Teatro
El teatro bonaerense sostiene que luchar sirve
La 39° edición del evento reunirá a 20 obras de las 14 regiones culturales, celebrando la recuperación del INT y la diversidad que define a la escena independiente.
Malena Rodriguez Romairone
18 de noviembre de 2025 - 21:56
La extraña drama
"La extraña drama" formará parte de la programación.
(Prensa -)