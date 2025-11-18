Omitir para ir al contenido principal
Pese al contexto económico, se realiza la Fiesta Provincial del Teatro

El teatro bonaerense sostiene que luchar sirve

La 39° edición del evento reunirá a 20 obras de las 14 regiones culturales, celebrando la recuperación del INT y la diversidad que define a la escena independiente.

Malena Rodriguez Romairone
La extraña drama
La extraña drama "La extraña drama" formará parte de la programación. (Prensa -)