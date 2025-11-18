Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

El plantel igualó con Turquía y terminó primero en el Grupo E

España se clasificó para el Mundial 2026

El equipo de Luis de la Fuente necesitaba evitar una goleada improbable para no caer al repechaje. Escocia también aseguró su lugar en la Copa del Mundo.

España vs Turquía
Mikel Oyarzabal celebra su gol ante los turcos (AFP -/AFP)

Temas en esta nota: