Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Inhabilitada para ejercer cargos judiciales

Destituyeron a la jueza Makintach por el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona

Su participación en “Justicia Divina”, la producción audiovisual grabada durante el debate oral y público por el fallecimiento del astro del fútbol, provocó la nulidad del proceso.

La jueza Julieta Makintach fue destituida del juicio por la muerte de Diego Maradona. (STR/AFP)

Temas en esta nota: