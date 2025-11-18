Omitir para ir al contenido principal
Inhabilitada para ejercer cargos judiciales
Destituyeron a la jueza Makintach por el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona
Su participación en “Justicia Divina”, la producción audiovisual grabada durante el debate oral y público por el fallecimiento del astro del fútbol, provocó la nulidad del proceso.
18 de noviembre de 2025 - 13:42
La jueza Julieta Makintach fue destituida del juicio por la muerte de Diego Maradona.
(STR/AFP)
