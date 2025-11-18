Omitir para ir al contenido principal
Está dentro del top 500 global
La UBA vuelve a ser distinguida por un prestigioso ranking internacional
Es la única universidad en el país entre las 500 mejores del mundo en el rubro sostenibilidad. No obstante, otras casas de estudio argentinas fueron reconocidas también por logros alcanzados.
18 de noviembre de 2025 - 19:06
La UBA fue distinguida por la consultora internacional Quacquerelli Symonds (QS) especializada en educación superior.
QS Ranking de Sostenibilidad 2026.
